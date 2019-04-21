الأناضول: البشير عولج من جلطة قبل أيام ومُضرب عن الطعام والدواء

كشف مصدر طبي سوداني لوكالة "الأناضول" التركية بأن "الرئيس المعزول ​عمر البشير​ أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في ​الخرطوم​"، موضحاً أن "حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار".

ولفت إلى أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي ​الأدوية​ وتتم تغذيته عن طريق المحاليل الوريدية بالقوة".

وفي 11 نيسان الحالي، عزل ​الجيش السوداني​ عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.