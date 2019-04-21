هاجمت وزيرة العدل الإسرائيلية ​إيليت شاكيد​ دول ​المغرب العربي​، كاشفةً عن "نوايا ​السلطات الإسرائيلية​ لإزالة هذه الدول من الوجود"، معتبرةً أن "شعوب هذه الدول كلهم يستحقون الموت". ولفتت إلى "اننا نبذل كل ما بوسعنا لإزالة المغرب العربي من الوجود لكي لا يبقى منهم أحد حياً على وجه الأرض، لانهم يكرهون الإسرائيليين".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة العدل الإسرائيلية: شعوب دول المغرب العربي كلهم يستحقون الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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