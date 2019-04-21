السيسي أكد لعباس دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال لقاء عقده نظيره الفلسطيني، ​محمود عباس​، "دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها ​القدس الشرقية​"، مشدداً على "موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح أن "التحركات المصرية دائما ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار ​الشعب الفلسطيني​ وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى و​الفصائل الفلسطينية​، ووفق استراتيجية مصرية لدعم ​السلطة الفلسطينية​ ودورها في ​قطاع غزة​ وقطع الطريق على أية محاولات لتكريس الفصل بين ​الضفة الغربية​ والقطاع".