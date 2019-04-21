السيسي أكد لعباس دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده نظيره الفلسطيني، محمود عباس، "دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على "موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح أن "التحركات المصرية دائما ما تستهدف بشكل أساسي الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، وأن مصر مستمرة في جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق توافق سياسي في إطار رؤية موحدة بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، ووفق استراتيجية مصرية لدعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة وقطع الطريق على أية محاولات لتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع".
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