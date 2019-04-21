بعد تغريدة الـ"138 مليون".. ترامب يُعزّي ضحايا سريلانكا من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة جديدة على تويتر عن تفجيرات سريلانكا، بعد أن حذف سابقتها التي حملت خطأ في عدد الضحايا الذين قُدّروا وقتذاك بـ 138 شخصًا، فيما بلغ العدد في تغريدته الخاطئة 138 مليون شخص.

وكتب ترامب في تغريدته الخاطئة التي حذفها بعد دقائق: "تعازينا القلبية من شعب الولايات المتحدة الأمريكية لشعب سيرلانكا، على الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والفنادق والتي أودت بحياة 138 مليون شخص على الأقل وجرح 600 آخرين. نحن على استعداد للمساعدة".

وبعد ساعة من حذفها، غرّد ترامب: "قتل 138 شخصا في سريلانكا وأصيب أكثر من 600 شخص بجروح خطيرة في هجوم إرهابي على كنائس وفنادق. تقدم الولايات المتحدة الأمريكية تعازيها لشعب سريلانكا العظيم. ونحن مستعدون للمساعدة".

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وارتفع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا الإرهابية إلى 207 قتلى وأكثر من 400 مُصاب بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

وضربت 8 تفجيرات دموية 4 مدن في سريلانكا منذ فجر اليوم الأحد، تزامنًا مع قُدّاس عيد الفصح.

واعتقلت السلطات 7 أشخاص مُشتبه بهم في التفجيرات التي وقعت بعد تحذير حكومي مُسبق من هجمات انتحارية مُحتملة.

ووصف رئيس وزراء سريلانكا التفجيرات بـ"الجبانة"، وأعلن حظر التجوال لمدة 12 ساعة اعتبارًا من السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

تأتي هذه الهجمات بعد نحو 10 أعوام من انتهاء الحرب الأهلية، التي خاضت خلالها البلاد حربًا دامت عقودًا مع الحركة الانفصالية السريلانكية (نمور التاميل)، إلى أن تمكّنت الحكومة من القضاء على الحركة وقتل قائدها في مايو 2009.