محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
شارك الشاب محمد حسين - مبتور اليدين - في عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور داخل لجنة المعهد الديني الأزهري بندر قنا؛ ووقع بقدمه في ورقة الاستفتاء.
وقال "محمد" إنه جاء يشارك في عملية الاستفتاء من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لذوي الاحتياجات الخاصة عبر المادة رقم ٢٤٤ من المواد المعدلة بالدستور؛ مضيفا أنه يدعو جميع المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء لأن الصوت أمانة.
واشترط رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على الاستفتاء أن يبلل محمد أحد أصابع قدمه بالحبر الفسفوري حتى لا تتكرر عملية الاستفتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| شاب مبتور اليدين يشارك في الاستفتاء بقنا: "لتحسين الأوضاع المعيشية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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