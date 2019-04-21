نائب وزير الزراعة: أي خسارة لمستثمر هي خسارة لوزارة الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي الحادي عشر للدواجن والذي تنظمه الجمعية البيطرية المصرية للدواجن، إن تنمية قطاع الدواجن وصلت إلي 90 مليون جنية وإجمالي إنتاج يصل إلى مليار و100 مليون طائر و13 مليار بيضة.
وأوضحت محرز خلال مؤتمر الجمعية البيطرية المصرية للدواجن، أن الانجازات التي حققتها الوزارة في قطاع الدواجن تمت بفضل تكاتف الباحثين وأساتذة الجامعات، بشكل حقق جزءا كبيرا من احتياجات البروتين الحيواني وحافظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرة إلي أن وزير الزراعة خصص لجانا معنية بالعاملين والباحثين فى صناعة الدواجن تعمل على حل مشكلاتهم فوريا، بالإضافة لوجود قرارات من رئاسة الوزارء توجه بتطوير قطاع الدواجن ودعم الاستثمار به.
وأشارت محرز إلى أن قطاع الدواجن ساهم بشكل كبير في رفع معدل الاستثمارات في مصر، وأن وزارة الزراعة تعمل على تيسير الاجراءات والتعاون مع الوزرات المعنية من أجل دعم الاستثمار في القطاع، موضحة أن الوزارة تقدمت لرئاسة الوزراء بمشروع الشباك الموحد لمستثمري الصناعات الداجنة والذي يؤدى بدوره إلى تيسر آليات العمل فى مجال الاستثمار الداجن وزيادة أعداد المستثمرين.
وأكدت محرز على أن الوزارة لا تعمل على التخطيط للمشروعات الاستثمارية الجديدة فقط ولكنها تعمل أيضا على تطوير ودعم المشروعات القائمة بالفعل من خلال تطوير أنظمتها ورفع كفائتها، مشيرة لمشاركة الوزارة في العديد من برامج التنمية والمبادرات التى طرحها البنك المركزى، وتوجيهها للمستثمرين باستغلال الدعم الحكومى من خلال القروض الميسرة وغيرها للاستثمار في مصر.
وأضافت محرز، أن وزارة الزراعة أطلقت مشروع المربي الصغير بالتعاون مع معهد بحوث طب الحيوان، وتوفير رقم للخط الساخن يدعمه طاقم من الأطباء البيطرين وينتقلون بشكل فورى للمزارع لمنع انتشار الأمراض والأوبئة مع توفيرهم الدعم والإرشاد البيطري للمزارعين، مؤكدة على أن خسارة أي مربي لجزء من رأس ماله هي خسارة لوزارة الزراعة بأكلمها.
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