مسنة عمرها 105 أعوام تدلي بصوتها في القليوبية: "كلنا فدا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت لجنة تل بني تميم، بمركز شبين القناطر، محافظة القليوبية، إدلاء مسنة تبلغ من العمر 105 أعوام، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقالت سرية حسن سرور شعبان بعد التصويت: ""كلنا فدا مصر وفدا السيسي.. والسيسي نور عيننا".

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وتنطلق لليوم الثاني، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر حتى غدا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.