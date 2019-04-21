صور| شاب مصاب بشلل رباعي يشارك في الاستفتاء بدمياط.. ووالدته: "علشان عيالنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت لجنة تفتيش السرو في مركز فارسكور بدمياط، اليوم الأحد، تزامنا مع ثاني أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية موقفا أدهش المشاركين في العملية التصويتية، حين حضر غنيم محمد عليوة، بصحبة والدته بعد إصراره على الإدلاء بصوته رغم كل ما يعانيه من آلام.

واستقبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالتفتيش بالتعاون مع رجال الشرطة والقوات المسلحة الشاب الذي يعاني من الإصابة بشلل رباعي كامل وضمور بالقدمين، وقالت والدته أمام القاضي إنه أسير الفراش منذ ثلاثة أعوام ولم يشارك في أية استحقاقات من قبل، وتابعت "واجب علينا ننزل ونقف جنب البلد علشان خاطر ربنا يكرمنا ويكرم عيالنا".

Advertisements

بدأ الناخبون في محافظات مصر المختلفة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس السبت، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، وتنتهي يوميًا في التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء الأربعاء الماضي.

كان مجلس النواب، وافق على التعديلات الدستورية المقترحة، وتشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.