عمال الحديد والصلب ومصر للألومنيوم يشاركون في الاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

شارك عمال شركتي الحديد والصلب ومصر للألومنيوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأحد.

وكان عمال شركتي غزل المحلة، وكفر الدوار للغزل والنسيج، شاركوا أمس في الاستفتاء الذي يجري على مدار 3 أيام هي 20 و21 و22 أبريل الجاري.

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وأدلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمس، بمقر لجنة مدرسة سيزا نبراوي الابتدائية بالتجمع الخامس، مؤكدا على أن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب أن يحرص عليه المواطنون.

وأشار إلى أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل أحد أهم الممارسات الديمقراطية، مشيدا بإقبال المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وخاصة عمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ودعا توفيق المواطنين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم وتقديم رسالة للعالم أجمع تؤكد على وعى المصريين وتحملهم المسؤولية وإرادتهم الحرة فى الاختيار.