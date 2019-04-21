نصر الحريري: هناك تفاهم بين الهيئة وروسيا على تشكيل اللجنة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، أن هناك تقاربا وتفاهما بين هيئة التفاوض السورية وروسيا على تشكيل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار الحريري - خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الرياض وبثته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إلى أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الروسي للملف السوري ألكسندر لافرينتييف قضايا متعددة، أهمها ضرورة الحفاظ على اتفاق سوتشي في إدلب لحماية المدنيين من الخروقات المستمرة بها، وكذا الوضع الإنساني ووضع مخيم الركبان، مشددا على حرص الهيئة على مكافحة التنظيمات الإرهابية والتخلص منها، مثل (داعش) والقاعدة وحزب العمال الكردستاني.

ورحب بالتقارب مع الجانب الروسي ودورها الكبير في سوريا، لافتا إلى أنه بدون هذا الحوار لا يمكن أن نصل إلى نتيجة.. موضحا أنه تم التركيز خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي جير بيدرسون في جنيف على تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة كجزء من تطبيق القرار الأممي 2254، والاقتراب من تشكيلها بحيث تكون خطوة للانطلاق بالعملية السياسية، مثمنا الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا حول العملية السياسية.

Advertisements

وأضاف أن هناك توافقا بين العدد الأكبر من أعضاء اللجنة؛ مشيرا إلى أنه إذا تم إعلان هذه اللجنة ستكون خطوة مهمة وستذهب هيئة المفاوضات برغبة جادة في الدخول في مناقشات عميقة من أجل رسم مستقبل سياسي لسوريا أفضل مما يعيشه حاليا، ويضمن تحقيق الحل السياسي وطموحات الشعب السوري.

وشدد الحريري على أن هناك تغلغلا سياسيا ومدنيا وعسكريا وأمنيا واضحا للميليشيات الإيرانية في مختلف المناطق، وخاصة في الجنوب، موضحا أن إيران تستغل ما يحدث في شمال شرق سوريا وترسل أذرعها المتعددة في مختلف المناطق، وهو ما يعد انتهاكا واضحا صارخا للسيادة الوطنية.

وقال "نحن مستعدون للحل السياسي في سوريا.. يجب على جميع الأطراف تبني الحل السياسي العادل".. مناشدا كل الدول الغربية وروسيا والأمم المتحدة السعي بجهد جماعي لوضع حد للأزمة السورية، التي يعاني منها من في الداخل والخارج.