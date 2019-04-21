تسلسل أحداث الأحد الدموي في سريلانكا

ارتفع عدد ضحايا الهجمات، التي استهدفت فنادق وكنائس بالبلاد، اليوم الأحد بلغ 207 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 450 أخرين ، فيما قالت الشرطة، إن من بين القتلى 35 أجنبيا، بحسب ما أعلنته مصادر طبية بسريلانكا .
مئات القتلى والجرحى جراء سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بعيد الفصح
- 3 انفجارات هزت 3 كنائس بالتزامن مع 3انفجارات أخرى هزت 3 فنادق في العاصمة كولومبو واحد منها وقع في فندق 5 نجوم، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح.
- حسب المعطيات الرسمية قُتل أكثر من 207 شخص وأُصيب 360 آخرون.
- السلطات السريلانكية أعلنت أن هناك بعض الأجانب من بين الضحايا.
- تفجيران جديدان استهدف أحدهما فندقا في مدينة
- لم تتحدث المعلومات عن وجود روس من بين الضحايا والسفارة الروسية تعمل على التأكد من سلامة كل مواطنيها في سريلانكا.
- وسائل إعلام سريلانكية تعلن أن انفجارين من جملة 3 انفجارات استهدفا كنائس نفذهما انتحاريان.
- دانت روسيا وعدة دول أخرى الهجمات الإرهابية في سريلانكا.
- الحكومة السريلانكية تعقد اجتماعا طارئا.
- لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجارات.
- الشرطة تعتقل 7 أشخاص على خلفية التفجيرات
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