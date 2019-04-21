تسلسل أحداث الأحد الدموي في سريلانكا

ارتفع عدد ضحايا الهجمات، التي استهدفت فنادق وكنائس بالبلاد، اليوم الأحد بلغ 207 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 450 أخرين ، فيما قالت الشرطة، إن من بين القتلى 35 أجنبيا، بحسب ما أعلنته مصادر طبية بسريلانكا .

مئات القتلى والجرحى جراء سلسلة من التفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بعيد الفصح

- 3 انفجارات هزت 3 كنائس بالتزامن مع 3

انفجارات أخرى هزت 3 فنادق في العاصمة كولومبو واحد منها وقع في فندق 5 نجوم، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح.

- حسب المعطيات الرسمية قُتل أكثر من 207 شخص وأُصيب 360 آخرون.

- السلطات السريلانكية أعلنت أن هناك بعض الأجانب من بين الضحايا.

- تفجيران جديدان استهدف أحدهما فندقا في مدينة

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قرب العاصمة وآخر داخلها ليصبح عدد التفجيرات الدموية التي وقعت اليوم 8 تفجيرات.

- لم تتحدث المعلومات عن وجود روس من بين الضحايا والسفارة الروسية تعمل على التأكد من سلامة كل مواطنيها في سريلانكا.

- وسائل إعلام سريلانكية تعلن أن انفجارين من جملة 3 انفجارات استهدفا كنائس نفذهما انتحاريان.

- دانت روسيا وعدة دول أخرى الهجمات الإرهابية في سريلانكا.

- الحكومة السريلانكية تعقد اجتماعا طارئا.

- لم تتبن أي جهة المسؤولية عن الانفجارات.

- الشرطة تعتقل 7 أشخاص على خلفية التفجيرات