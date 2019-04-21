الرئيس الفلسطيني: اسرائيل لم تطبق أي قرار دولي بسبب أمريكا

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، "إن اسرائيل لم تطبق أي قرار دولي،لأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب روسيا اليوم.
وأضاف أبو مازن، خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن نتنياهو لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني".
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