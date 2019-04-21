الكشف عن هوية انتحاري نفذ أحد تفجيرات سريلانكا

قال مدير في فندق سريلانكي إن المتورط في انفجار فندق "Cinnamon Grand"، هو رجل جاء وسجل بياناته، أمس السبت، باسم محمد عزام محمد.
وأضاف المدير الذي تحدث لوكالة فرانس برس، وطلب عدم الكشف عن هويته، أنه فور دخول الرجل المطعم أحدث فوضى كبيرة.
وأوضح المدير أن المطعم كان مليء
ذكر المدير أن الانتحاري توفى، وتم العثور على أجزاء سليمة من جسده، وتم نقلها بعيدا لتسليمها للشرطة.
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