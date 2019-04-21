أصدرت رئيس الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" بيانًا منذ قليل، أدانت فيه هجمات "عيد الفصح" الإرهابية التي حدثت اليوم الأحد، في سريلانكا وأجرت مقارنات بالحادث الذي حدث فيمساجد كرايستشيرش الشهر الماضي.
وقالت رئيسة الوزراء "إن نيوزيلندا تدين جميع أعمال الإرهاب، ترفض جميع أشكال التطرف وتؤيد حرية الدين
يقول المسؤولون في سريلانكا إن 138 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد تفجير ثمان قنابل متزامنة في الكنائس والفنادق، أسفر عنها 190 قتيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا عن تفجيرات سريلانكا: نرفض جميع أشكال التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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