رئيسة وزراء نيوزيلندا عن تفجيرات سريلانكا: نرفض جميع أشكال التطرف

أصدرت رئيس الوزراء النيوزيلندية "جاسيندا أرديرن" بيانًا منذ قليل، أدانت فيه هجمات "عيد الفصح" الإرهابية التي حدثت اليوم الأحد، في سريلانكا وأجرت مقارنات بالحادث الذي حدث في

مساجد كرايستشيرش الشهر الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء "إن نيوزيلندا تدين جميع أعمال الإرهاب، ترفض جميع أشكال التطرف وتؤيد حرية الدين

وحق كل شخص في التعبد بأمان"، بحسب ما نشر موقع "the first post".

يقول المسؤولون في سريلانكا إن 138 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بعد تفجير ثمان قنابل متزامنة في الكنائس والفنادق، أسفر عنها 190 قتيلا.