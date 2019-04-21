سريلانكا: التفجيرات "إرهابية" وتم تحديد هوية المنفذين

صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق في البلاد اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها. ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها "عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة"، وأعلن حظر تجوال في أنحاء البلاد لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة 00ر18 (بالتوقيت المحلي).
وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا ،إن الحكومة أعلنت حظر التجوال بأثر فوري بعد ثمانية تفجيرات راح ضحيتها قرابة 140 شخصاً واستهدف معظمها كنائس وفنادق.
وأضاف للصحفيين في كولومبو "سيفرض حظر للتجوال لحين استقرار الأمور".
وقال مسؤولون حكوميون أيضاً إن السلطات قررت حجب شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب لمنع انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.
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