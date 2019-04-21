إدانات عربية واسعة لتفجيرات سريلانكا

أثارت التفجيرات الإرهابية التي شهدتها سيرلانكا، اليوم الأحد، وأسفرت عن قتل مئات الأبرياء وإصابة المئات أيضاً، موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية.

وأدانت المملكة العربية السعودية سلسلة التفجيرات المتزامنة التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأبرياء.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت دولة الإمارات أدانت سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأدان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأبرياء.

كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، بأن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ببرقية تعزية ومواساة إلى مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الصديقة، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته له، ولأسر الضحايا والمصابين في الانفجارات التي شهدتها العاصمة كولومبو.

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وأكدّ استنكار مملكة البحرين لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، راجياً لضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وأدان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدداً من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية.

وقال فضيلته في بيان له: "لا أتصور أن آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم.. هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان"، ودعا لذوي الضحايا بالصبر وللمصابين بالشفاء العاجل.

من جهتها، أدانت مصر سلسلة التفجيرات الإرهابية الدامية المتزامنة التي استهدفت كنائس و فنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعربت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب سريلانكا الصديق في تلك المحنة.

وأعربت كنائس الأراضي المقدسة عن تضامنها مع سريلانكا عقب سلسلة الاعتداءات التي وقعت بالتزامن مع عيد الفصح. وقال بيان صادر في القدس: "نعبّر عن تضامننا مع سريلانكا وجميع سكانها بمختلف مشاربهم الدينية والعرقية".

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