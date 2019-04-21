كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يُطالب بتحرك عربي عاجل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن الدعم العربي للقضية الفلسطينية، ثابت، وراسخ، ولا يتزعزع، مشيراً إلى أن الجامعة العربية ستظل مركزاً للإرادة الجماعية للدول الأعضاء في وقوفها مع الحق الفلسطيني ودفاعها عنه وحمل رايته.

وقال الأمين العام في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، إن دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من تضييقات تُحمله أعباء فوق عبء الاحتلال البغيض، وضغوط اقتصادية تُضاف إلى ما يواجهه من صنوف القمع والاضطهاد اليومي،" هو حق له، وواجب على العرب".