كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تدين قرار الهند بتعليق التجارة عبر خط السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت باكستان، اليوم الاحد، قرار الهند من جانب واحد بتعليق التجارة عبر خط السيطرة ورفضت الادعاءات المتعلقة بسوء استخدامها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، الدكتور محمد فيصل في بيان صدر، اليوم: "الإجراء الهندي مبني على اتهامات لا أساس لها بأن هذه الآلية تستخدم في التهريب والمخدرات والعملة المزيفة والإرهاب".

وأضاف البيان، أن هذا يتماشى مع محاولات الهند المتكررة لتصوير الأنشطة المشروعة للأشخاص في كشمير الهندية المحتلة بأنها مرتبطة بـ "الإرهاب".

ووفقًا لما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فإن التجارة عبر خط السيطرة بين باكستان والهند كانت واحدة من تدابير بناء الثقة الوظيفية التي تتطلب جهودًا دبلوماسية لا هوادة فيها".

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وأوضح "فيصل": ""إن التعليق الأحادي الجانب لهذه التدابير المتعلقة بتشييد الحدود في كشمير يشير إلى أن الهند تسعى إلى عكس المكاسب المتواضعة التي حققتها الدولتان في المجال الدبلوماسي. وتعليقها دون استشارة باكستان أمر مؤسف للغاية".

وأكد الدكتور محمد فيصل، على عواقب تعليق التبادل التجاري بين البلدين في شكل معاناة اقتصادية لشعب كشمير، قائلًا، إن هذه الخطوة ستزيد من ضغط شريحة الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة بشكل متواضع من هذا المرفق.

وأضاف: "في رأينا، هناك طرق أفضل للتعامل مع القضايا المتعلقة بالتنفيذ، إن وجدت، من اللجوء إلى تعليق أحادي لتدابير بناء الثقة المهمة".

كما قال البيان، إن باكستان ستواصل العمل من أجل التيسير وتعزيز التفاعل الاقتصادي بين شعب كشمير، الذين ما زالوا ضحايا للنزاع الذي لم يُحل.

وحث المسؤول، في بيانه، الهند على الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد وحل الخلافات من خلال المشاركة البناءة بهدف الانتقال من الصراع إلى التعاون.