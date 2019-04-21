كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس تكرم رجال الاطفاء الذين أنقذوا نوتردام في قداس عيد القيامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرّم رئيس أساقفة باريس والكاثوليك من جميع أنحاء فرنسا والعالم، رجال الإطفاء الذين أنقذوا كاتدرائية نوتردام، وكانوا يصلّون اليوم الأحد في قداس عيد القيامة من أجل إعادة بناء سريع للنصب المحبوب.

وأجبر الحريق، الذي غمر نوتردام خلال الأسبوع المقدس، المصلين على العثور على أماكن أخرى لحضور خدمات عيد القيامة، ودعتهم أبرشية باريس للانضمام إلى قداس الأحد في كنيسة القديس أوستاش الفخمة على الضفة اليمنى لنهر السين.

وقام رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتيت، بتسليم الكتاب المقدس الذي تم إنقاذه من نوتردام إلى رجال الإطفاء الذين شغلوا مكان الشرف في خدمة الأحد.