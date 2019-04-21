كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس: إسرائيل لم تطبق أي قرار دولي لأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل بأنها نقضت على كل الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية لحل الصراع في الشرق الأوسط.

وقال عباس، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث القضية الفلسطينية: "إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها.. في الوقت الذي نلتزم بها".

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واعتبر عباس أن إسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا حول قضية الشرق الأوسط منذ 1947 لأنها لا تريد القيام بذلك أولا ولأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة ثانيا.

وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني.