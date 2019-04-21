كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جميع الجامعات في سيرلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت حكومة سريلانكا بإغلاق جميع الجامعات الحكومية حتى إشعار آخر بعد ثمانية انفجارات هزت البلاد خلال الاحتفال بعيد الفصح.
ووفقا لقناة الأخبار الأولى المحلية أعلنت إدارة السكك الحديدية في البلاد تعليق خدمة توصيل البريد خلال الليل.
وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، وأدت إلى مقتل 207 شحصا، وإصابة 450 شخصا وفقا للبيانات الأخيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.