كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق جميع الجامعات في سيرلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت حكومة سريلانكا بإغلاق جميع الجامعات الحكومية حتى إشعار آخر بعد ثمانية انفجارات هزت البلاد خلال الاحتفال بعيد الفصح.

ووفقا لقناة الأخبار الأولى المحلية أعلنت إدارة السكك الحديدية في البلاد تعليق خدمة توصيل البريد خلال الليل.

Advertisements

وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، وأدت إلى مقتل 207 شحصا، وإصابة 450 شخصا وفقا للبيانات الأخيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.