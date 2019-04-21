كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يدين تفجيرات سريلانكا "البشعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة سلسلة التفجيرات التي وقعت في فنادق وكنائس بسريلانكا اليوم الأحد، واصفًا إياها بـ"الأعمال البشعة"، حيث أسفرت عن مقتل 207 أشخاص على الأقل بحسب آخر حصيلة للضحايا.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ماكرون: "حزن عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا. ندين بشدة هذه الأعمال البشعة. تضامننا الكامل مع شعب سريلانكا ومواستنا لجميع أقارب الضحايا في يوم عيد الفصح".

ومن جانبه، كتب وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر في تغريدة: "مذنبون لعقيدتهم، مذنبون لكونهم يعيشون ببساطة. الهجمات البغيضة التي ارتكبت في سريلانكا تغرق عيد الفصح في حالة من الرعب والهمجية. تضامننا مع الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم. لنبق متحدين في وجه الكراهية أكثر من أي وقت مضى".

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "بأشد العبارات الممكنة" هذه "الهجمات المروعة" التي راح ضحيتها 35 أجنبياً على الأقل، دون تحديد ما إذا كان هناك فرنسيين من بين الضحايا ام لا.