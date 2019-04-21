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بث مباشر.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التطورات الفلسطينية

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الممتاز

إيفرتون

4

x
14:30

0

مانشستر يونايتد

كارديف سيتي

-

x
17:00

-

آرسنال

-

x
17:00

-

كريستال بالاس

الدرجة الأولى

0

x
16:15

0

أتلتيك بيلباو

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ريال بيتيس

-

x
20:45

-

فالنسيا

الدوري الألماني الدرجة الأولى

فرايبورج

0

x
15:30

0

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
21:00

-

موناكو

الدوري المغربي

الوداد الرياضي

-

x
17:00

-

الرجاء الرياضي

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