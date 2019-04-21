كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام الجابري لــ "الخليج 365": الـ 24 من أبريل إنتصار لإرادة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفرد موقع "الخليج 365" بتصريح خاص مع الناطق الرسمي بإسم المنطقة العسكرية الثانية، "هشام الجابري" حول الإحتفال بيوم ٢٤ أبريل ذكرى التحرير الثالثة لحضرموت.

حيث كشف الجابري لــ " الخليج 365" بأن ذكري التحرير الثالثة تمثل ذكرى انتصار لكل أبناء حضرموت بتحريرهم للمحافظة من عصابات الإرهاب والقاعدة بعد احتلالهم للمكلا لمدة عام كامل، ولكن بعزيمة واصرار تم تخليص المحافظة من الإرهاب وتحرير المكلا عاصمة محافظة حضرموت، بمساندة ودعم كبير التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأضاف هشام الجابري، بأن عملة تحرير المكلا في 24 أبريل، كانت من ثلاثة محاور والتي انتصرت فيها الإرادة الحضرمية، مؤكداً بأن هذة الذكري اليوم تُخلد وتُجسد شهداء حضرموت والذي يمثل حدث عظيم.

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كما قال "الجابري" إن استعادة حضرموت خلال الأعوام السابقة مؤسسات الدولة، بعد أن كانت نقطة سوداء للعالم بعد أن احتلها العصابات الإجرامية ، والتي حاولت إقامة بؤرة للإرهاب والتي تستهدف كل اليمن، وتنفذ عمليات إرهابية في كل العالم.

وأشار بأن أبناء حضرموت اليوم فرحين بهذا الحدث، بعد تخلصهم من عصابات الإرهاب، والتي عبثت بأمن البلاد، والتي قامت بنهب البنوك، ونفذت كل عمليات الإرهاب من قتل وإرهاب وتدمير لمؤسسات الدولة، وتخريب المراكز الثقافية ومراكز الأمن.

وكشف الجابري بأن حضرموت انتهت من كابوس الإرهاب، وأصبحت المكلا اليوم مثال للأمن والإستقرار ، مشيداً بمحافظ حضرموت أحد أركان النجاح، وبجهود التحالف العربي في التحرير.