كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتزم عرض سفن بحرية جديدة ومحدثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب الأدميرال الصيني، تشيو يان بينج، أن بحرية جيش التحرير الشعبى الصينى البحرية تخطط لعرض سفنها العليا مع أحدث الإضافات إلى الأسطول خلال عرض عسكري من المقرر عقده في الفترة من 22 إلى 25 أبريل.

وقال تشيو، يوم السبت: "في هذا العرض البحري، ستُعرض سفن وطائرات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حاملة طائرات لياونينغ، وأنواع جديدة من الغواصات النووية، وأنواع جديدة من المدمرات، وكذلك الطائرات المقاتلة، وسيتم الكشف عن بعض السفن لأول مرة".

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وأشار القائد العسكري، إلى أنه تمت دعوة عدد من الدول للمشاركة في العرض، والذي يهدف إلى إظهار أن "البحرية الصينية كانت دائمًا قوة سلمية ولن تشكل تهديدًا لأي دولة".

وأوضح: "أن البحرية الصينية لم تجلب الحرب أو الاضطرابات أو عدم الارتياح إلى أي جزء من العالم. لقد فهمت دائمًا السلام وتعتز بالسلام وتدافع عن السلام".