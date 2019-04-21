كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى تفجيرات سريلانكا إلى 207 ونحو 450 جريحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية بسريلانكا، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات التي استهدفت الكنائس والفنادق إلى 207 قتيلا ونحو 450 جريحا.

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وأفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.