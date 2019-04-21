كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري بالسودان يجدد التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، التزامه بتسليم السلطة إلى "حكومة مدنية يوافق عليها الشعب".

وشدد رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق، أثناء لقائه اليوم الأئمة والدعاة في الخرطوم، على أن القوات المسلحة ظلت طوال تاريخها "جزءً أصيلا من الشعب السوداني تحمي قيمه ومكتسباته".

Advertisements

وأشار عبد الخالق إلى أن "حرمة الدماء" كانت من أسباب وقوف الجيش إلى جانب المحتجين المطالبين بعزل الرئيس عمر البشير عن الحكم، قائلا إن "الثورة جاءت لظروف اقتصادية قاهرة".