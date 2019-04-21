كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على سبعة أشخاص جراء انفجارات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، اليوم الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص بسبب التفجيرات التي وقعت في البلاد.

كتب دي سيلفا في تغريدة على موقع "تويتر": "قال وزير الإعلام في سريلانكا، روفان فييارديني، إن سبعة أشخاص احتجزوا في سريلانكا خلال الهجمات الصباحية التي أسفرت عن مقتل 160 شخصا على الأقل ، من بينهم حوالي 30 أجنبيا".

هذا وكانت سلسلة من الانفجارات ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح، وأدت إلى مقتل 160 شحصا، وإصابة أكثر من 360 شخصا.

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وقالت قناة الأخبار الأولى المحلية، "ارتفع عدد الضحايا في سلسلة من الانفجارات التي ضربت العديد من الكنائس والفنادق في سريلانكا صباح يوم عيد الفصح إلى مقتل مالا يقل عن 160 قتيلا وأكثر من 360 مصابا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.