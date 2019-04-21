كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة السريلانكية: 190 قتيلا في الهجمات التي ضربت البلاد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة السريلانكية، مقتل 190 شخصًا، في الهجمات التي ضربت البلاد اليوم الأحد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

Advertisements

وأفادت الشرطة بسيرلانكا، بأن 8 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأظهرت الصور الأولية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الذي لحق بكنيسة "سان أنتوني" بالعاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد، جراء تفجير هز الكنيسة أثناء قداس عيد الفصح.