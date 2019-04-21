كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتجسس على كوريا الشمالية بعد اختبارها لأسلحة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر اليوم الأحد، إن "طائرة استطلاع أمريكية حلقت فوق المناطق المحيطة بسول الأسبوع الماضي في مهمة تبدو أنها لجمع معلومات استخباراتية في أعقاب اختبار كوريا الشمالية لسلاح "تكتيكي موجه تم تطويره حديثًا"، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم ".

وقالت المصادر إن "الطائرة التي يُعتقد أنها من طراز "غوينت.آر.135.دبليو.ريفت"، حلقت فوق مدن تشون تشيون وسونغ نام وإنتشون يومي الخميس والجمعة بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة على ما زعم أنه "سلاح جديد ".

وقالت المصادر إنه "من غير المعتاد أن تحلق الطائرة فوق المناطق المحيطة بسول، رغم أنها كانت تفعل ذلك من وقت لآخر في عام 2017، عندما أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية.

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ومنذ أن بدأت عملية السلام في العام الماضي، كانت الطائرة تحلق عادة فوق البحر الأصفر.

وقال مصدر، إنه على حسب علمه، لم يسبق لطائرة الاستطلاع، التحليق فوق العاصمة، باستثناء ما حدث أخيراً.

وخلال عملية التحليق الأسبوع الماضي، بقيت الطائرة جنوب منطقة حظر الطيران التي أنشأتها الكوريتان على طول حدودهما المدججة بالسلاح بموجب اتفاق الحد من التوتر العسكري الذي تم التوصل إليه في العام الماضي، حسبما قال مسؤولون.