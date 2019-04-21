كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تدين الهجمات الإرهابية في سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت باكستان، اليوم الاحد، سلسلة الهجمات الإرهابية فى كولومبو، عاصمة سريلانكا، واسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصًا واصابة المئات بجروح.

وأوردت صحيفة "تربيون"، أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، قال في رسالة قدم فيها التعازي والدعم: "تقف باكستان في تضامن تام مع سريلانكا في وقت حزنهم".

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كشفت وزيرة حقوق الإنسان، شيرين مزاري، على موقع تويتر، عن إصابة خمس نساء باكستانيات على الأقل بجراح، في أحد الانفجارات التي وقعت في فندق. وقالت، إن الدبلوماسيين الباكستانيين كانوا في المستشفى.

كما أدان وزير الخارجية، شاه محمود قريشي، الذي وصل إلى طوكيو اليوم، الهجمات بشدة، قائلًا: "لقد خاضت سريلانكا معركة طويلة وشاقة ضد الإرهاب. إننا نقف جنبًا إلى جنب مع شعب سريلانكا في وقت الحزن والأسى".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور محمد فيصل، في بيانًا على موقع تويتر: "يقف شعب وحكومة باكستان إلى جانب شعب وحكومة سريلانكا في هذه المأساة ضد الإرهاب".