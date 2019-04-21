مقتل 4 أشخاص بزعم إحباط هجوم مسلح قرب الرياض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص بزعم إحباط "عملية إرهابية"، عندما حاولوا مهاجمة مقر تابع لأمن الدولة شمال الرياض.

ووقع وصف بالهجوم في محافظة الزلفي التي تبعد 260 كيلومترا عن العاصمة، حيث قالت الأجهزة الأمنية إن المهاجمين كانوا في سيارة حاولت اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة.

وبحسب الصحيفة، "الشرق الأوسط"، فإن إثنين من المهاجمين ترجلا من السيارة "وأطلقا النار على رجال الأمن. وبادرت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهما وقتلهما على الفور، فيما حاول الثالث محاولة الفرار، وتم قتله، وفجّر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

وأشارت إلى أن جهاز أمن الدولة سيقوم بنشر بيان لاحقا حول ظروف الهجوم.

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ووقع الهجوم على طريق أبو حدرية، وهو طريق رئيسي يربط بين المنطقة الشرقية والبحرين والكويت.

وتقع محافظة القطيف في المنطقة الشرقية الغنيّة بالنفط، حيث يسكن بها غالبية من الشيعة، حيث يشكون بانتظام من الاضطهاد والتهميش.

وفي السابع من نيسان/أبريل الماضي، تم الإعلان عن مقتل "إرهابيين" إثنين والقبض على إثنين آخرين بعد أن هاجموا بالقنابل نقطة أمنية في شرق المملكة.