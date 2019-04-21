تقرير: البشير أصيب بجلطة وتدهور حالته النفسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب الرئيس المعزول عمر البشير، بجلطة خفيفة قبل أيام، حيث تلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم، بحسب ما كشف مصدر طبي سوداني، للأناضول، اليوم الأحد.

وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن الحالة الصحية للبشير بعد العلاج من الجلطة "مستقرة الآن"، لكن حالته النفسية "تتدهور باستمرار".

وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة".

كما تحقق الأجهزة الأمنية، بحسب المصدر، بالتهديدات بالقتل التي تعرض لها وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في جرائم فساد الرئيس المخلوع البشير.

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وفي 11 نيسان/أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.