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أول تعليق من السيسي على تفجيرات سريلانكا

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كتب: ضياء السقا

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا.

وقال الرئيس عبر حسابه بتويتر: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا والتي لا تستهدف دولة بعينها وإنما تستهدف الإنسانية كلها.. وعلينا جميعاً – كلٍ في مكانه - أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية".

وقُتل ما لا يقل عن 138 شخصا في سلسلة اعتداءات إرهابية، استهدفت الأحد ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سيريلانكا.

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