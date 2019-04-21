كتب: ضياء السقا
علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا.
وقال الرئيس عبر حسابه بتويتر: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا والتي لا تستهدف دولة بعينها وإنما تستهدف الإنسانية كلها.. وعلينا جميعاً – كلٍ في مكانه - أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية".
وقُتل ما لا يقل عن 138 شخصا في سلسلة اعتداءات إرهابية، استهدفت الأحد ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سيريلانكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السيسي على تفجيرات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.