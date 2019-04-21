إرتفاع عدد ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 207 ومقتل 3 من الشرطة خلال مداهمة منزل

أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيوارديني، في تصريح له، مقتل 3 من الشرطة خلال مداهمة منزل في كولومبو، وتوقيف 7 أشخاص.
من جهة أخرى، أعلن متحدث باسم الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا التفجيرات ارتفع إلى 207 قتلى و450 جريحا.
وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.
وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.
كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.
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