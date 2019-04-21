لافروف: الناتو لن يشارك بالاستفزازات العسكرية الأوكرانية بمضيق كيرتش

أعلن وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ أن "​موسكو​ لا تعتقد أن حلف "​الناتو​" سيقدم الدعم العسكري ويشارك في استفزازات جديدة لسلطات كييف في منطقة مضيق كيرتش بالبحر الأسود"، مشيراً إلى أنه "معنويا وسياسيا، ربما سيدعمون، لا أرى وضعا ستذهب فيه سفن حلف الناتو مع هؤلاء المغامرين للقيام باستفزاز عسكري، لا أرى مثل هذا الوضع، ومع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدينا، يوجد لدي سبب للاعتقاد أن الناتو قد اتخذ قرارا بهذا الخصوص".

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