محمد شقير: الإرهاب لا دين له ولا هوية

دان وزير الاتصالات ​محمد شقير​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفجيرات ​سريلانكا​، مشيراً إلى أننا "نستنكر بأشد العبارات الأعمال الإجرامية التي استهدفت كنائس في سريلانكا وحصدت عشرات المؤمنين صباح ​عيد الفصح​".

ولفت إلى أنه "منذ أسابيع ​نيوزيلاندا​ واليوم سريلانكا، ​الإرهاب​ لا دين له ولا هوية".

وكانت قد استهدفت ثمانية انفجارات ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا بينهم 35 أجنبيا، فيما فرضت السلطات حظر تجول فوريا.

وفرضت السلطات السريلانكية منعا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري، وسيستمر حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر الإنترنت، فيما أعلنت وزارة التعليم غلق مدارس البلاد غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.