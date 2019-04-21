بهية الحريري ووفد من المستقبل – الجنوب عايدوا المطرانين العمار وحداد بالفصح

زارت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ على رأس وفد كبير من ​تيار المستقبل​ – منسقية صيدا و​الجنوب​ مطرانية صيدا للموارنة في محلة البوابة الفوقا وقدموا التهاني الى رئيس اساقفة صيدا و​دير القمر​ ​المطران مارون العمار​ وأسرة الأبرشية في صالون المطرانية بحضور حشد من المهنئين.

ورافق بهية الحريري شفيق الحريري وعدنان الزيباوي والمحامي ​حسن شمس الدين​ ، وضم الوفد: منسق صيدا في "تيار المستقبل" امين الحريري، ومستشار امين عام التيار ​احمد الحريري​ رمزي مرجان واعضاء مكتب منسقية الجنوب مازن صباغ ، بشير سنجر ، هشام قطب، ومسؤول العلاقات مع الأجهزة ألأمنية والعسكرية سامر السن .

كما قدمت الحريري والوفد المرافق التهاني بالفصح الى راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد ولعائلة الأبرشية في صالون المطرانية بحضور جمع من المهنئين .

وأملت الحريري بالمناسبة " أن يعم سلام الفصح ورجاءه هذا العالم ، ويشمل وطننا العزيز لبنان على أمل ان يجتاز درب آلامه الى قيامته الحقيقية من كل الأزمات التي يعانيها" .