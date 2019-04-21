بهية الحريري ووفد من المستقبل – الجنوب عايدوا المطرانين العمار وحداد بالفصح

زارت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري على رأس وفد كبير من تيار المستقبل – منسقية صيدا والجنوب مطرانية صيدا للموارنة في محلة البوابة الفوقا وقدموا التهاني الى رئيس اساقفة صيدا ودير القمر المطران مارون العمار وأسرة الأبرشية في صالون المطرانية بحضور حشد من المهنئين.
ورافق بهية الحريري شفيق الحريري وعدنان الزيباوي والمحامي حسن شمس الدين ، وضم الوفد: منسق صيدا في "تيار المستقبل" امين الحريري، ومستشار امين عام التيار احمد الحريري رمزي مرجان واعضاء مكتب منسقية الجنوب مازن صباغ ، بشير سنجر ، هشام قطب، ومسؤول العلاقات مع الأجهزة ألأمنية والعسكرية سامر السن .
كما قدمت الحريري والوفد المرافق التهاني بالفصح الى راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد ولعائلة الأبرشية في صالون المطرانية بحضور جمع من المهنئين .
وأملت الحريري بالمناسبة " أن يعم سلام الفصح ورجاءه هذا العالم ، ويشمل وطننا العزيز لبنان على أمل ان يجتاز درب آلامه الى قيامته الحقيقية من كل الأزمات التي يعانيها" .
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