شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا: مقتل 158 شخصا بسلسلة اعتداءات استهدفت فنادق وكنائس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (كولومبو)

أعلنت شرطة كولومبو أن انفجارا جديدا وقع بعيد ظهر اليوم (الأحد) في فندق في العاصمة السريلانكية وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل. وقال متحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا إن الانفجار وقع في فندق في ديهيوالا الضاحية الجنوبية لكولومبو.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا اليوم إلى 158 قتيلا على الأقل، بعدما كانت حصيلة سابقة أفادت بارتفاع الضحايا إلى 156 قتيلاً بينهم 35 أجنبياً.

وقال مصدر في الشرطة -فضّل عدم ذكر اسمه- «هناك العديد من الأشخاص المصابين بعضهم في حال حرجة». وأضاف أنّ 254 شخصاً أدخلوا إلى المستشفى في كولومبو فيما جرى إحصاء 60 مصاباً في الانفجارين اللذين وقعا خارج العاصمة.

وبحسب المصدر نفسه، قتل 64 شخصاً في كولومبو حيث جرى استهداف ثلاثة فنادق وكنيسة. وفي نيغومبو التي تقع شمال العاصمة قتل 67 شخصاً في كنيسة بينما قتل 25 آخرون في كنيسة في باتيكالوا شرقي الجزيرة.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة مع سقوط عشرات الجرحى جراء موجة التفجيرت، بحسب مصادر في مستشفيات.

وهناك تسعة أجانب على الأقل بين القتلى جراء الاعتداءات التي وصفها رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينغي في حسابه على تويتر بـ«هجمات جبانة».

ولم تعرف في الوقت الحاضر طبيعة التفجيرات، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

لكن قائد الشرطة الوطنية بوجوت جاياسوندارا حذر أجهزته قبل 10 أيام بأن حركة تخطط لتنفيذ «اعتداءات انتحارية على كنائس كبرى والمفوضية الهندية العليا».

وظهرت هذه الحركة العام الماضي بقيامها بأعمال تخريب ضد تماثيل تابعة للديانة البوذية التي تعد غالبية سكان الجزيرة.

وأعرب الرئيس مايثريبالا سيريسينا عن إحساسه بالصدمة، فيما أعلن وزير المال مانغالا ساماراويرا على «تويتر» أن الهجمات أوقعت «العديد من الأبرياء» مرجحا أن تكون «محاولة منسقة للتسبب بالقتل وإثارة الفوضى».

ووقع أول تفجيرين أفيد عنهما في كنيسة سانت أنتوني بالعاصمة وكنيسة نيغومبو.

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ونقل عشرات الجرحى من كنيسة سانت أنتوني إلى مستشفى كولومبو الوطني.

وجاء في نداء بالإنجليزية نشرته كنيسة سانت سيباستيان في نيغومبو في صفحتها على فيسبوك، «اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تأتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها».

وذكرت الشرطة أن ستة مواقع شهدت تفجيرات، بينها ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في العاصمة.

وقتل شخص على الأقل في فندق «سينامون غراند هوتيل» القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضح مسؤول في الفندق، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مطعم الفندق.

وإضافة إلى كنيسة نيغومبو، استهدفت كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (شرق)، وقال مسؤول في المستشفى المحلي إن 300 شخص أصيبوا بجروح فيها.

وكتب وزير الإصلاحات الاقتصادية هارشا دي سيلفا على «تويتر»: «اجتماع طارئ بعد دقائق. عمليات الإغاثة جارية».

وأفاد عن «مشاهد مروعة» في كنيسة سانت أنتوني واثنين من الفنادق المستهدفة التي زارها.

وروى على «تويتر»: «رأيت أشلاء مبعثرة في كل مكان» مشيرا إلى سقوط «العديد من الضحايا بينهم أجانب».

وناشد المواطنين «أرجوكم حافظوا على هدوئكم وابقوا في الداخل».

وتضم سريلانكا ذات الغالبية البوذية أقلية كاثوليكية من 1.2 مليون شخص من أصل عدد إجمالي للسكان قدره 21 مليون نسمة.

ويشكل البوذيون 70% من سكان سريلانكا، إلى جانب 12% من الهندوس و10% من المسلمين و7% من المسيحيين.