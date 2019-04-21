فرض منع التجول لمدة 12 ساعة في سريلانكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ كولومبو

أعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا ، اليوم ، فرض منع للتجول اعتبارا من الساعة 18,00 (12,30 ت غ) في البلاد بعد سلسلة اعتداءات استهدفت عدداً من الفنادق.

وسيستمر منع التجول حتى الساعة السادسة صباحا (00,30 ت غ) على أثر هذه الهجمات التي أودت بحياة 158 شخصا على الأقل، حسب حصيلة ما زالت مؤقتة.

كما أعلنت شرطة كولومبو أن انفجاراً ثامنًا وقع بعيد ظهر اليوم في مكان لم يحدد في أوروغوداواتا الضاحية الشمالية لكولومبيو، كما قالت السلطات السريلانكية.