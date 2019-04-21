شاهد اللحظات الأولى لتفجير إحدى الكنائس في سريلانكا

اسماء السيد - بيروت: أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الكبير الذي لحق باحدى الكنائس في سريلانكا بعد سلسلة اعتداءات التي استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح.

ويظهر الفيديو الدمار الذي تعرضت له إحدى الكنائس وسط حضور قوي لعناصر الأمن والإسعاف.

كما رصدت لقطات تلفزيونية أخرى سقوط عدد من الضحايا على الأرض. وقالت وسائل إعلام محلية إن انفجارات عدة ضربت، صباح اليوم، العاصمة السريلانكية، كولومبو، ومدنا آخرى في توقيت متزامن.

وارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 156 قتيلاً بينهم 35 أجنبياً، بحسب مصدر في الشرطة لفرانس برس.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "هناك العديد من الاشخاص المصابين بعضهم في حال حرجة". وأضاف أنّ 254 شخصاً أدخلوا إلى المستشفى في كولومبو فيما جرى إحصاء 60 مصاباً في الانفجارين الذين وقعا خارج العاصمة.

