عاجل| 9 أجانب على الأقل بين ضحايا تفجيرات سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية، أنّ 9 أجانب على الأقل بين ضحايا تفجيرات العاصمة كولومبو، حسب ما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
وكشفت مصادر طبية، عن ارتفاع عدد القتلى في تفجيرات سريلانكا إلى 129 حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.
ووقعت ستة انفجارات، الأحد، استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، وتقع إحدى الكنائس في نيجومبو إلى شمال كولومبو.
وقالت وسائل إعلام سريلانكية أن انفجار الكنائس جاء خلال قداس عيد الفصح، فيما وقعت عدة انفجارات أخرى في كولومبو ومناطق أخرى من البلاد.
ودعا رئيس وزراء سريلانكا مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بعد سلسلة الانفجارات التي استهدفت بلاده، وفقا لـ"سكاي نيوز"
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