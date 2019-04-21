ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى أكثر من 100 قتيل

دبي - بواسطة محمد فارس ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح إلى أكثر من 100 قتيل، فيما أرتفع عدد المصابين إلى نحو 400 شخص. © picture-alliance/AP Photo/E. Jayawardena Provided by Deutsche Welle

في أحدث حصيلة لضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح اليوم الأحد (21 أبريل/ نيسان)، ذكرت مصادر طبية أن عدد القتلى ارتفع إلى 137 قتيلا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر أمنية أن عدد القتلى بلغ 100 قتيلا.

من جانبها قالت وكالة رويترز إن التفجيرات أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وأفادت الشرطة أن ستة انفجارات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

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وأحصت السلطات حتى الآن 45 قتيلا بينهم تسعة أجانب في العاصمة كولومبو و67 في نيغومبو إلى الشمال و25 في باتيكالوا في شرق البلاد.

وجاء في نداء بالإنكليزية نشرته كنيسة سان سيباستيان في نيغومبو في صفحتها على فيسبوك، "اعتداء على كنيستنا، نرجوكم أن تاتوا لمساعدتنا إن كان أفراد من عائلتكم فيها".

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا لمدة عقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا.

ع.ج.م/ ع.خ (أ ف ب، دب أ، رويترز)