قالت مصادر لـ«عاجل»، إن إحدى مضيفات الخطوط الجوية السعودية، أصيبت في انفجارات سريلانكا التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص على الأقل في حصيلة أولية.
وأوضحت المصادر أن انفجارًا وقع في الفندق الذي يقيم فيه طاقم الخطوط السعودية، وأن هناك أنباءً متضاربة حول مصير اثنين من ملاحي الخطوط، إذا لا توجد أية معلومات عنهما حتى الآن.
وأعلنت الشرطة السريلانكية -اليوم الأحد- مقتل أكثر من مئة شخص، وإصابة ما يربو على 250 آخرين، جرّاء ست تفجيرات ضربت كنائس وفنادق بالبلاد.
ولم يتحدث المسؤولون عن هجوم إرهابيّ، لكن يبدو أن الانفجارات استهدفت الأماكن الدينية والاقتصادية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، إنه تم إجلاء المصابين، بينما طوّقت قوات الأمن مناطق الانفجارات وبدأت عمليات البحث.
وكان من بين المصابين أجانب يقيمون في الفنادق الثلاثة في قلب كولومبو، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة والمطار في أعقاب التفجيرات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إصابة مضيفة بالخطوط السعودية في انفجارات سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.