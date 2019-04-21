دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مصادر: إصابة مضيفة بالخطوط مصادر: إصابة مضيفة بالخطوط السعودية في انفجارات سريلانكا

قالت مصادر لـ«عاجل»، إن إحدى مضيفات الخطوط الجوية السعودية، أصيبت في انفجارات سريلانكا التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص على الأقل في حصيلة أولية.

وأوضحت المصادر أن انفجارًا وقع في الفندق الذي يقيم فيه طاقم الخطوط السعودية، وأن هناك أنباءً متضاربة حول مصير اثنين من ملاحي الخطوط، إذا لا توجد أية معلومات عنهما حتى الآن.

وأعلنت الشرطة السريلانكية -اليوم الأحد- مقتل أكثر من مئة شخص، وإصابة ما يربو على 250 آخرين، جرّاء ست تفجيرات ضربت كنائس وفنادق بالبلاد.

Advertisements

ولم يتحدث المسؤولون عن هجوم إرهابيّ، لكن يبدو أن الانفجارات استهدفت الأماكن الدينية والاقتصادية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا، إنه تم إجلاء المصابين، بينما طوّقت قوات الأمن مناطق الانفجارات وبدأت عمليات البحث.

وكان من بين المصابين أجانب يقيمون في الفنادق الثلاثة في قلب كولومبو، وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة والمطار في أعقاب التفجيرات.