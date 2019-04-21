شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور للشباب: الاحجام عن المشاركة تقصير فى حق الوطن "صور وڤيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلي أحمد مرتضي منصور، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بمدرسة الوفاء بمنطقة العجوزة، ومعه مجموعة من شباب المنطقة.

وصرح أحمد مرتضي، بأن التعديلات الدستورية تضمنت عددا من المكاسب الهامة للشباب والمرأة، موجهها رسالة للشباب: "انزل قول رأيك، سواء بنعم أو لا، لكن ما تضيعش حقك في المشاركة اللي كفلها الدستور ليك، الإحجام عن المشاركة تقصير في حقك وفِي حق الوطن".

وأضاف أحمد مرتضي، أن المرأة والشباب وكافة فئات المجتمع يستفيدون بشكل مباشر من تلك التعديلات، مؤكدا أن مصر تتغير للأفضل، وأن الاستقرار السياسى هو أساس النمو الاقتصادى، وأن تلك التعديلات بما تحققه من إصلاح سياسى على كافة الأصعدة، ينعكس علي منهج القيادة السياسة في البناء والإصلاح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءاتالتعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.