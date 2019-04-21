شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات "الأعلى للإعلام": نتابع كل ما يصدر أو ينشر بالإعلام العربى والأجنبى حول الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت غرفة العمليات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عملها لليوم الثانى على التوالى في متابعة التغطية الإعلامية، وسير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية على مدار اليوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات مجلس الوزراء، والتي بدأت أمس السبت اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى غدا الاثنين.

وأكدت غرفة عمليات المجلس الأعلى للإعلام أن الغرفة ترصد مدى التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيعد تقريرا كل ساعتين، وإرساله للهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوهت الغرفة إلى أنها تتابع كل ما يصدر أو ينشر في الإعلام العربي والأجنبي حول عملية الاستفتاء، مؤكدة أنها مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وسيكون هناك تنسيق كامل على مدار اليوم.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.