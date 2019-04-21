شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": لم نرصد أى تجاوزات.. والإقبال على الاستفتاء يؤكد وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي عضو مجلس نقابة الإعلاميين ، إن الإعلام المصرى على قدر المسئولية وينقل الصورة الحقيقية لعظمة المصريين ومساندة الشعب لكل ما يخص الدولة المصرية خاصة وقت الأزمات وفي وقت مواجهة المخططات والجماعات الإرهابية .

وأضاف أيمن عدلى فى تصريحات له، أن غرفة عمليات نقابة الإعلاميين لم ترصد حتى الان أي تجاوزات مهنية، متابعا :" وإنما نرى مشهداً إعلامياً يليق بالدولة المصرية وبعظمة هذا الشعب الذي يعلم الدني كل معاني الانتماء والوطنية والتضحية".

وأشارعدلى، إلى أن الإقبال الشعبي على لجان التصويت في الاستفتاء يؤكد وعي المصريين بما تتعرض له مصر من مخاطر وإصرارهم على مساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في مواجهة هذه المخاطر.

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وأردف عدلي: "مليشيات جماعة الإخوان الإرهابية تسعى إلى تشويه التعديلات الدستورية من خلال شائعات كاذبة تدعي فيها أنها تخدم مصالح بعينها لكن الحقيقة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة الدولة المصرية وتثبيت أركانها ودعم مؤسساتها من أجل مواجهة مخططات التخريب وهذا ما يغضب الجماعة الإرهابية وأعداء الوطن الذين ظنوا أنهم يقتربون من العودة مرة أخرى لممارسة مخططاتهم ضد مصر لكن مع موافقة العديد على هذه التعديلات ستكون قد سدت كل المتغيرات التى يمكن أن تنفذ منها هذه الجماعة".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية ،و يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.