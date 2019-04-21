الكرملين: بوتين يعرب عن تعازيه بضحايا تفجيرات سريلانكا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لنظيره السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، على خلفية الانفجارات التي وقعت في أنحاء البلاد.
وجاء في برقية التعزية المنشورة في موقع الكرملين: "السيد الرئيس المحترم، تقبلوا تعازيي المخلصة على خلفية العواقب المأساوية لسلسة الأعمال الإرهابية التي وقعت في مدن سريلانكا. أريد أن أؤكد أن روسيا كانت ولا تزال شريكا وثيقا لسريلانكا في مكافحة خطر الإرهاب الدولي. وتشارك بلادنا أقارب وذوي القتلى في حزنهم، وتأمل بالشفاء السريع لكل المصابين".
كما أعرب بوتين عن أمله بمعاقبة منظمي ومنفذي هذه الجريمة الوحشية التي تم ارتكابها أثناء الاحتفال بعيد الفصح.
وهزت سريلانكا صباح اليوم 6 انفجارات في كنائس كاثوليكية وفنادق داخل العاصمة كولومبو وفي ضواحيها، أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.
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