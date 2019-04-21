كنائس الأراضي المقدسة تتضامن مع سريلانكا عقب الاعتداءات

أعربت كنائس الأراضي المقدسة عن تضامنها مع سريلانكا عقب سلسلة اعتداءات وقعت بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 156 شخصا على الأقل.
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