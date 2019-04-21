كنائس الأراضي المقدسة تتضامن مع سريلانكا عقب الاعتداءات

أعربت كنائس الأراضي المقدسة عن تضامنها مع ​سريلانكا​ عقب سلسلة اعتداءات وقعت بالتزامن مع احتفالات ​عيد الفصح​، استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 156 شخصا على الأقل.

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