أمين الجميل: نتّكل على النوايا الطيبة ولنتأمل بالمستقبل

رد رئيس الجمهورية الأسبق ​أمين الجميل​، بعد مشاركته في قداس ​الفصح​ في ​بكركي​، على سؤال حول ماذا قصده رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عن ان هناك تباطؤ في اقرار ​الموازنة​، قائلاً: "نتّكل على النوايا الطيبة ولنتأمل بالمستقبل".

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